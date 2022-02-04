Определились финалисты Кубка Африки

Сенегал и Египет сыграют в финале Кубка африканских наций.

Финальная игра состоится в воскресенье, 6 февраля, в 20:00 (мск).

В матче за 3-е место встретятся Буркина Фасо и Камерун. Игра также пройдет 6 февраля, но в 17:00 (мск).

Отметим, что Египет чаще всех побеждал в турнире. На их счету 7 побед, последняя - в 2010 году. Сенегал ни разу не выигрывал турнир, но дважды становился серебряным призером.

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