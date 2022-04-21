После завершения стадии полуфиналов определились финалисты Кубка Германии.

Ими стали: "Фрайбург", победивший "Гамбург" (3:1), и "РБ Лейпциг", обыгравший "Унион" (2:1).

Финальный матч состоится 21 мая.

Стоит отметить, что "РБ Лейпциг" ранее дважды выходил в финал Кубка Германии, но оба раза потерпел поражения.

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