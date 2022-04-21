Определились финалисты Кубка Италии

После завершения стадии полуфиналов стали известны финалисты Кубка Италии.

Ими стали: "Интер", победивший "Милан" (0:0, 3:0), и "Ювентус", дважды обыгравший "Фиорентину" (1:0, 2:0).

Финальный поединок состоится 11 мая.

"Ювентус" является самым титулованным клубом в истории Кубка Италии, завоевав трофей 14 раз. "Интер" с семью победами в Кубке занимает третье место.

Не пропустите: Определились финалисты Кубка Германии. | http://soccernews.ru