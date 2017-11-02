Определились финалисты кубка Либертадорес

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Определились финалисты кубка ЛибертадоресСегодня поздней ночью определились финалисты самого престижного клубного турнира Южной Америки кубка Либертадорес.

Так, в главном матче сыграют аргентинский "Ланус", который по сумме двух матчей оказался сильнее земляков из "Ривер Плейт", и бразильский "Гремио", обыгравший в своем полуфинале эквадорскую "Барселону Гуаякиль".

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