Определились финалисты Кубка Персидского залива

Теги оманбахрейниракобъединённые арабские эмираты (оаэ)

Определились финалисты Кубка Персидского залива

Накануне состоялись полуфинальные матчи Кубка Персидского залива, по итогам которых определились участники главной встречи турнира.

В первом поединке Оман одержал минимальную победу над Бахрейном, а во втором - ОАЭ в серии пенальти одолели Ирак.

Таким образом, в финале, который состоится 5 января, сразятся Оман и ОАЭ.

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Группа A М О
1 Саудовская Аравия 3 7
2 Катар 3 3
3 Йемен 3 2
4 Бахрейн 3 2
Группа B М О
1 Оман 3 5
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 5
3 Кувейт 3 4
4 Ирак 3 1
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