Определились финалисты Кубка Персидского залива

Накануне состоялись полуфинальные матчи Кубка Персидского залива, по итогам которых определились участники главной встречи турнира.

В первом поединке Оман одержал минимальную победу над Бахрейном, а во втором - ОАЭ в серии пенальти одолели Ирак.

Таким образом, в финале, который состоится 5 января, сразятся Оман и ОАЭ.

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