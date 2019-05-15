Определились финалисты Кубка России

Сегодня, 15 мая, состоялись два полуфинальных матча Кубка России - "Ростов" - "Локомотив" (0:2) и "Арсенал" - "Урал" (2:2).

По итогам этих встреч выяснилось, что в финале Кубка России сыграют "Урал" и "Локомотив".

Финальный матч турнира состоится 22 мая на стадионе "Самара Арена" и начнется в 19:30 (мск).

Не пропустите: СМИ: Дзюбой интересуется "Спартак"| http://soccernews.ru