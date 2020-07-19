Определились финалисты Кубка России

Определились участники финала Кубка России сезона-2019/2020. В решающем поединке встретятся подмосковные "Химки" и петербургский "Зенит".

Финал состоится 25 июля в Екатеринбурге.

На пути к финалу "Химки" обыграли "Авангард" (4:1), "Рубин" (3:0), "Оренбург" (2:1), "Торпедо" (5:1) и "Урал" (3:1). "Зенит" был сильнее "Енисея" (2:1), "Томи" (4:0), "Ахмата" (2:1) и "Спартака" (2:1).

"Зенит" является трехкратным победителем Кубка России, "Химки" трофей не выигрывали.

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