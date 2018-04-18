Определились финалисты кубка Украины

В полуфинальных матчах кубка Украины киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" прогнозируемо оказались сильнее "Днепра-1" и "Мариуполя".

"Днепр-1" - "Динамо" - 1:4

Голы: Цыганков, 28 - 0:1, Шепелев, 38 - 0:2, Беседин, 44 - 0:3, Когут, 58 - 1:3, Вербич, 66 - 1:4.

"Динамо": Бойко (Бущан, 74), Кендзера, Шабанов, Бурда, Миколенко, Буяльский (Алибеков, 81), Ротань, Шепелев, Гонсалес, Цыганков (Вербич, 46), Беседин.

"Шахтер" - "Мариуполь" - 5:1

Голы: Тайсон, 8 - 1:0, Тищенко, 22 - 1:1, Марлос, 38 - 2:1, Тайсон, 45+2 - 3:1, Кайоде, 74 - 4:1, Петряк, 81 - 5:1.

"Шахтер": Пятов, Додо, Хочолава, Ордец, Матвиенко, Патрик, Коваленко (Малышев, 62), Зубков (Петряк, 75), Дентиньо (Марлос, 34), Тайсон, Кайоде.

Не пропустите: курский "Авангард" стал первым финалистом кубка России. | soccernews.ru