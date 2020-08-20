Определились финалисты Лиги Чемпионов

В финале Лиги Чемпионов сыграют мюнхенская "Бавария" и французский ПСЖ.

Финальный поединок состоится 23 августа в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш".

"Бавария" финишировала на первом месте в группе В, в которой также находились "Тоттенхэм", "Олимпиакос" и "Црвена Звезда". В 1/8 финала мюнхенцы разобрались с "Челси" (0:3, 1:4). В 1/4 финала "Бавария" уничтожила "Барселону" (8:2), а в полуфинале разгромила "Лион" (3:0).

ПСЖ занял первое место в группе А, опередив "Реал", "Брюгге" и "Галатасарай". В 1/8 финала парижане одолели дортмундскую "Боруссию" (1:2, 2:0). В 1/4 финала ПСЖ переиграл "Аталанту" (2:1), а в полуфинале обыграл "РБ Лейпциг" (3:0).

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