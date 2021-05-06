Определились финалисты Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" и "Челси" сыграют между собой в финале Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

Финальная встреча состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Напомним, что в 1/8 финала "Манчестер Сити" прошел менхенгладбахскую "Боруссию", в 1/4 финала - дортмундскую "Боруссию", а в 1/2 финала - ПСЖ. "Челси" для выхода в финал выбил из турнира "Атлетико", "Порту" и "Реал".

За всю историю "Челси" лишь однажды выигрывал Лигу Чемпионов в 2012 году. "Манчестер Сити" не имеет побед в турнире.

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