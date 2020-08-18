Определились финалисты Лиги Европы

В финальном матче Лиги Европы встретятся испанская "Севилья" и итальянский "Интер". Решающий поединок состоится 19 августа в Кельне на стадионе "Райн-Энерги".

На пути к финалу "Севилья" в групповом этапе Лиги Европы встречалась с "Карабахом" (3:0, 2:0), АПОЭЛом (1:0, 0:1) и "Дюделанжем" (3:0, 5:2). В плей-офф испанский клуб одолел ЧФР (1:1, 0:0), "Рому" (2:0), "Вулверхэмптон" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1).

"Интер" перешел в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге Чемпионов. В плей-офф итальянский клуб оказался сильнее "Лудогорца" (2:0, 2:1), "Хетафе" (2:0), "Байера" (2:1) и "Шахтера" (5:0).

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