Определились финалисты Лиги Европы

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"Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сыграют между собой в финале Лиги Европы.

Финальная игра состоится 26 мая в Гданьске.

Напомним, что в 1/16 финала "МЮ" прошел "Реал Сосьедад", в 1/8 финала - "Милан", в 1/4 финала - "Гранаду", в 1/2 финала - "Рому".

"Вильярреал" на своем пути выбил из турнира "Зальцбург", "Динамо" Киев, "Динамо" Загреб и "Арсенал".

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