Определились финалисты Лиги наций
Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен
Определились участники финального матча за трофей Лиги наций.
На стадионе "Сан Сиро" в Милане сыграет сборные Испании и Франции.
Испанская команда в полуфинале обыграла хозяев финальной части турнира - команду Италии со счетом 2:1.
Французская сборная вырвала победу у сборной Бельгии. Матч завершился со счетом 3:2.
Матч между Испанией и Францией состоится в воскресенье, 10 октября. Начало встречи запланировано на 21:45. Также в 16:00 того же дня в матче за третье место сыграют команды Бельгии и Италии.
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|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4