Определились финалисты Лиги наций

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Определились участники финального матча за трофей Лиги наций.

На стадионе "Сан Сиро" в Милане сыграет сборные Испании и Франции.

Испанская команда в полуфинале обыграла хозяев финальной части турнира - команду Италии со счетом 2:1.

Французская сборная вырвала победу у сборной Бельгии. Матч завершился со счетом 3:2.

Матч между Испанией и Францией состоится в воскресенье, 10 октября. Начало встречи запланировано на 21:45. Также в 16:00 того же дня в матче за третье место сыграют команды Бельгии и Италии.

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