Определились финалисты молодежного чемпионата Европы

Фото: сайт УЕФА

В полуфиналах молодежного чемпионата Европы сборная Испании уступила Португалии, а Германия переиграла Нидерланды.

Таким образом, в финале турнира, который состоится 6 июня, сыграют Германия и Португалия.

Испания U-21 - Португалия U-21 0:1

Гол: Куэнка (аг), 80 - 0:1

Испания U-21: Альваро Фернандес, Хиль, Куэнка, Мингеса, Хиль (Миранда, 46), Субименди, Пуадо, Ману Гарсия (Сансет, 76), Браим Диас (Пино, 66), Вильяр (Абель Руис, 82), Кукурелья.

Португалия U-21: Диогу Кошта, Диогу Кейруш, Диогу Далот, Диогу Лейте, Конте, Жедсон Фернандеш (Флорентину, 51), Витинья, Фабиу Виейра (Педру Перейра, 90), Даниэл Браганса (Ромариу Баро, 65), Рафаэл Леау (Тиагу Томаш, 65), Мота (Жота, 65).



Нидерланды U-21 - Германия U-21 1:2

Голы: Виртц, 1 - 0:1, Виртц, 8 - 0:2, Схюрс, 67 - 1:2

Нидерланды U-21: Бейло, Тезе, Ботман (Ренсх, 77), Маласиа, Схюрс, Харрауи (Матусива, 46), Кадиоглу (Сирхейс, 68), Клюйверт, де Вит, Стенгс (Дилросун, 59), Боадю.

Германия U-21: Дамен, Баку, Шлоттербек, Пипер, Майер (Штах, 79), Раум, Озджан (Янельт, 68), Дорш, Виртц (Адейеми, 68), Нмеча (Буркардт, 68), Бериша (Якобс, 84).

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