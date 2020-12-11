Определились финалисты награды ФИФА за лучший гол года

В ФИФА назвали трех претендентов на награды Ференца Пушкаша за лучший гол уходящего года.

Финалистами отбора стали кореец Сон Хын Мин из "Тоттенхэма" и два уругвайца: Джорджиан де Арраскаэта представляющий "Фламенго" и Луис Суарес за гол в составе "Барселоны".