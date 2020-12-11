Определились финалисты награды ФИФА за лучший гол года

Теги луис суаресджорджиан де арраскаэтасон хын мин

Определились финалисты награды ФИФА за лучший гол годаВ ФИФА назвали трех претендентов на награды Ференца Пушкаша за лучший гол уходящего года.

Финалистами отбора стали кореец Сон Хын Мин из "Тоттенхэма" и два уругвайца: Джорджиан де Арраскаэта представляющий "Фламенго" и Луис Суарес за гол в составе "Барселоны".

Победитель определится 17 декабря в онлайн-формате.

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