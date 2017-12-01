Определились финалисты Южноамериканского кубка

По итогам ответных полуфинальных матчей Южноамериканского кубка определились финалисты турнира.

В решающем матче сразятся бразильский "Фламенго" и аргентинский "Индепендьенте", которые прошли колумбийский "Хуниор" и парагвайский "Либертад" соответственно.

Финальные поединки состоятся 6 и 13 декабря.

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