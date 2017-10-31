Определились хозяева матчей 1/4 финала Кубка России

Прошла жеребьевка матчей 1/4 финала Кубка России.

Пары выглядят так:

"Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва)

"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),

"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).

Матчи 1/4 финала Кубка России запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года.

Читайте: Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины | http://soccernews.ru