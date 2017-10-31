Определились хозяева матчей 1/4 финала Кубка России

Теги кубок россии

Определились хозяева матчей 1/4 финала Кубка РоссииПрошла жеребьевка матчей 1/4 финала Кубка России.

Пары выглядят так:

"Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва)

"Амкар" (Пермь) – "Авангард" (Курск),

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Шинник" (Ярославль),

"Тосно" (Ленинградская область) – "Луч-Энергия" (Владивосток).

Матчи 1/4 финала Кубка России запланированы на 28 февраля и 1 марта 2018 года. 

Читайте: Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
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