Определились кандидаты на приз лучшему футболисту января в АПЛ

Теги александр ляказеттмаркус рэшфордвиктор линделефджошуа кинг

Определились кандидаты на приз лучшему футболисту января в АПЛ

АПЛ сформировала шестерку кандидатов, которые поборются за приз лучшему игрока января.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в число претендентов вошли голкипер "Бернли" Том Хитон, защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф, хавбек "Борнмута" Джошуа Кинг, полузащитник "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз, нападающий "МЮ" Маркус Рэшфорд и форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.

Отметим, что имя победителя будет названо 8 февраля.

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