Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона

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Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне-2020/2021.

Кейн забил 23 гола и борьбе за лучшего снайпера опередил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха (22) и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша (18).

Кроме того, Кейн отдал 14 голевых передач и опередил полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне и Бруну Фернандеша из "Манчестер Юнайтед" (по 12).

Ранее сообщалось, что 27-летний Кейн хочет уйти из "Тоттенхэма" в летнее трансферное окно.

Не пропустите: "Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ. | http://soccernews.ru
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