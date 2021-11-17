Определились лучшие бомбардиры европейского отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

После завершения группового европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года определились лучшие бомбардиры.

Первое место разделили нападающие сборных Англии и Нидерландов Харри Кейн и Мемфис Депай соответственно, которые забили по 12 голов. При этом форварды по 4 гола забили с пенальти, но англичанин провел 8 матчей, а голландец - 10.

Места с третьего по пятое разделили Александар Митрович (Сербия), Роберт Левандовски (Польша) и Эран Захави (Израиль). На счету форвардов по восемь забитых мячей.

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