Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21

Теги бавария мюнхентомас мюллерроберт левандовскистатистика

Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21Фото: твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2020/21.

32-летний поляк забил 41 гол в 29 играх. В топ-3 также попали Андре Силва ("Айнтрахт", 28 голов) и Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д, 27 голов).  

Что касается звания лучшего ассистента, то им стал хавбек "Баварии" Томас Мюллер, который отметился 18 ассистами. Следом за ним расположились Филип Костич ("Айнтрахт", 14) и Даити Камада ("Айнтрахт", 12).

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