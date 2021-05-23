Определились лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги-2020/21

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Определились лучший бомбардир и ассистент Ла Лиги-2020/21 Фото: инстаграм Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

В текущем розыгрыше чемпионата аргентинец забил 30 голов в 35 играх. Второе место делят Карим Бензема ("Реал") и Жерар Морено ("Вильярреал"), забившие по 23 гола. Третьим в списке с 21 голом стал Луис Суарес ("Атлетико").

Звание лучшего ассистента завоевал Яго Аспас из "Сельты". На его счету 13 голевых передач. Вторую строчку занял Маркос Льоренте ("Атлетико") - 11 передач. Далее расположились Янник-Феррейра Карраско ("Атлетико") и Тони Кроос ("Реал") - по 10 ассистов.

Напомним, что текущий розыгрыш Ла Лиги завершится в воскресенье, 23 мая, матчами "Гранада" - "Хетафе" и "Севилья" - "Алавес".

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Комментарии

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lesnovsky

Авторы, добавить незаслуженного вы можете гелевому.... Месси этого не надо... Он не настолько эгоистичен и зациклен на статистике как гей... У него не 11 передач, а 9... Ну а лучший бомбардир, конечно, он - Лео Месси - в рекордный в Европе 8-й раз.... Мюллер позади.. Здоровья ему...

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