Определились одиннадцать участников чемпионата мира-2022
Фото: инстаграм сборной Швейцарии/Автор неизвестен
Стали известны девять участников чемпионата мира, который состоится в декабре 2022 года в Катаре.
Ими стали: Катар (страна-организатор), Бразилия (отбор Южной Америки), Сербия, Испания, Франция, Бельгия, Дания, Хорватия, Германия, Англия и Швейцария (все - отбор Европы).
ЧМ-2022 станет последним чемпионатом мира, в котором примут участие 32 сборные. Начиная с ЧМ-2026 в турнире будут принимать 48 команд.
В настоящее время действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3