Определились пары 1/16 финала Кубка Франции

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Определились пары 1/16 финала Кубка Франции

Представляем результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Франции.

"Монако" - "Лион"
"Бур-ан-Бресс-Перонна" - "Тулуза"
ПСЖ - "Генгам"
"Ганвиль" - "Конкарно"
"Тур" - "Метц"
"Коломьер" - "Сошо"
"Эпиналь" - "Марсель"
"Шатору" - "Шамбли"
"Нант" - "Осер"
"Стад Бриошен" - "Ланс"/"Булонь"
"Страсбур" - "Лилль"
"Бишайм" - "Гренболь"
"Труа" - "Сент-Этьен"
"Сен-Ло" - "Лез Эрбье"
"Монпелье" - "Лорьян"

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