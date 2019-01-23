Определились пары 1/4 финала Кубка Азии

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Определились пары 1/4 финала Кубка Азии

Завершился раунд 1/8 финала Кубка Азии.

Теперь в 1/4 финала турнира образовались следующие пары:

Китай - Иран

Вьетнам - Япония

Южная Корея - Катар

ОАЭ - Австралия

Отметим, что первые два поединка состоятся 24 января, два других - 25 января.

Действующий обладатель Кубка Азии - сборная Австралии.

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Турнирные таблицы

Group A М О
1 Южная Корея Южная Корея 3 9
2 Австралия Австралия 3 6
3 Оман Оман 3 3
4 Кувейт Кувейт 3 0
Group B М О
1 Китай (КНР) Китай (КНР) 3 9
2 Узбекистан Узбекистан 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Северная Корея (КНДР) Северная Корея (КНДР) 3 0
Group C М О
1 Иран Иран 3 9
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 6
3 Бахрейн Бахрейн 3 3
4 Катар Катар 3 0
Group D М О
1 Япония Япония 3 9
2 Ирак Ирак 3 6
3 Иордан Иордан 3 3
4 Палестина Палестина 3 0
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