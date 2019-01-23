Определились пары 1/4 финала Кубка Азии

Завершился раунд 1/8 финала Кубка Азии.

Теперь в 1/4 финала турнира образовались следующие пары:

Китай - Иран

Вьетнам - Япония

Южная Корея - Катар

ОАЭ - Австралия

Отметим, что первые два поединка состоятся 24 января, два других - 25 января.

Действующий обладатель Кубка Азии - сборная Австралии.

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