Определились пары 1/4 финала Кубка Италии

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Определились пары 1/4 финала Кубка Италии

Стали известны пары четвертьфинала Кубка Италии.

"Наполи" - "Лацио"

"Милан" - "Торино"

"Интер" - "Фиорентина"

"Ювентус" - "Парма" / "Рома"

Последний четвертьфиналист из пары "Парма" - "Рома" определится сегодня, 16 января.

Поединки 1/4 финала состоятся 21 и 29 января.

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1 Ювентус Ювентус 19 48
2 Интер Милан Интер Милан 19 46
3 Лацио Лацио 18 42
4 Аталанта Аталанта 19 35
5 Рома Рома 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 19 28
8 Торино Торино 19 27
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 18 25
10 Милан Милан 19 25
11 Наполи Наполи 19 24
12 Удинезе Удинезе 19 24
13 Болонья Болонья 19 23
14 Фиорентина Фиорентина 19 21
15 Сассуоло Сассуоло 19 19
16 Сампдория Сампдория 19 19
17 Лечче Лечче 19 15
18 Дженоа Дженоа 19 14
19 Брешия Брешия 19 14
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