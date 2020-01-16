Определились пары 1/4 финала Кубка Италии
Стали известны пары четвертьфинала Кубка Италии.
"Наполи" - "Лацио"
"Милан" - "Торино"
"Интер" - "Фиорентина"
"Ювентус" - "Парма" / "Рома"
Последний четвертьфиналист из пары "Парма" - "Рома" определится сегодня, 16 января.
Поединки 1/4 финала состоятся 21 и 29 января.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12