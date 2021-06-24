Определились пары 1/8 финала Евро-2020

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Определились пары 1/8 финала Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020.

26 июня

19:00. Уэльс - Дания. Амстердам, "Йохан Кройфф Арена".

22:00. Италия - Австрия. Лондон, "Уэмбли".

27 июня

19:00. Нидерланды - Чехия. Будапешт, "Пушкаш Арена".

22:00. Бельгия - Португалия. Севилья, "Ла Картуха".

28 июня

19:00. Хорватия - Испания.  Копенгаген, "Паркен".

22:00. Франция - Швейцария. Бухарест, "Пушкаш Арена".

29 июня

19:00. Англия - Германия. Лондон, "Уэмбли".

22:00. Швеция - Украина. Глазго, "Хэмпден Парк".

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