Определились пары 1/8 финала Евро-2020
Фото: твиттер УЕФА
Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2020.
26 июня
19:00. Уэльс - Дания. Амстердам, "Йохан Кройфф Арена".
22:00. Италия - Австрия. Лондон, "Уэмбли".
27 июня
19:00. Нидерланды - Чехия. Будапешт, "Пушкаш Арена".
22:00. Бельгия - Португалия. Севилья, "Ла Картуха".
28 июня
19:00. Хорватия - Испания. Копенгаген, "Паркен".
22:00. Франция - Швейцария. Бухарест, "Пушкаш Арена".
29 июня
19:00. Англия - Германия. Лондон, "Уэмбли".
22:00. Швеция - Украина. Глазго, "Хэмпден Парк".
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1