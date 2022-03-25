Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен

После завершения полуфиналистов стали известны пары финалистов стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Португалия - Северная Македония

Польша - Швеция

Уэльс - победитель пары Шотландия - Украина

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