Определились пары второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Завершился первый раунд квалификации Лиги Чемпионов и стали известны пары следующего тура.
"Клуж" (Румыния) - "Маккаби" (Израиль)
БАТЭ (Беларусь) - "Русенборг" (Норвегия)
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания)
"Ференцварош" (Венгрия) - "Валлетта" (Мальта)
"Дандолк" (Ирландия) - "Карабах" (Азербайджан)
"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" (Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) - "Калью" (Эстония)
"Црвена Звезда" (Сербия) - ХИК (Финляндия)
"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр)
"Марибор" (Словения) - АИК (Швеция)
"Виктория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция)
ПСВ (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария)
Поединки запланированы на 23 и 30 июля.
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