Определились первые четвертьфиналисты Кубка Америки-2021

Стали известны все участники плей-офф текущего Кубка Америки от группы B.

В следующий раунд турнира пробились сборные Бразилии, Перу, Колумбии и Эквадора.

Вылетела из Кубка Америки Венесуэла, занявшая последнее место в группе.

Соперники вышеуказанных команд по 1/4 финала определятся в ночь с понедельника на вторник.

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