Определились первые четвертьфиналисты Кубка Америки-2021
Стали известны все участники плей-офф текущего Кубка Америки от группы B.
В следующий раунд турнира пробились сборные Бразилии, Перу, Колумбии и Эквадора.
Вылетела из Кубка Америки Венесуэла, занявшая последнее место в группе.
Соперники вышеуказанных команд по 1/4 финала определятся в ночь с понедельника на вторник.
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