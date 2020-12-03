Определились первые четвертьфинальные пары Кубка Либертадорес

Теги палмейраснасьонал монтевидеолибертад

Определились первые четвертьфинальные пары Кубка Либертадорес

В ночь с 2 на 3 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Бразильский "Палмейрас" не дал пройти в четвертьфинал клубу "Дельфин" из Эквадора. Разгрому 5:0 (8:1 по сумме двух встреч) поспособствовали Патрик де Паула Карейро, Данилу, Виллиан и Габриэль Верон (дважды).

Уругвайский "Насьональ" только в серии послематчевых пенальти победил "Индепендьенте" из Эквадора. Как и первый матч, игра в основное время завершилась 0:0. Но крепче нервы оказались у чемпиона Уругвая 4:2

"Вильстерманн" из Боливии ничего не смог предложить "Либертад Асунсьон". Клуб из столицы Парагвая одержал победу на выезде со счетом 0:2 (1:5 по сумме двух матчей). Дублем отметился Оскар Кардосо.

Таким образом, победители добавились к "Ривер Плейту", который днем ранее победил в противостоянии с "Атлетико Паранаэнсе".

Четвертьфинальные пары:

"Насьональ" - "Ривер Плейт"
"Палмейрас" - "Либертад Асунсьон"

Первые матчи пройдут 9 декабря, ответные поединки 16 декабря.

Не пропустите: Криштиану Роналду забил 750-й гол в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хорен Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Хорен Байрамян признан лучшим игроком РПЛ в ноябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Ривер Плейт Ривер Плейт 6 11
2 Сан-Паулу Сан-Паулу 6 9
3 Зе Стронгест Зе Стронгест 6 8
4 Трухильянос ФК Трухильянос ФК 6 4
Группа 2 М О
1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 6 11
2 Насьонал Монтевидео Насьонал Монтевидео 6 9
3 Палмейрас Палмейрас 6 8
4 Ривер Плейт Монтевидео Ривер Плейт Монтевидео 6 3
Группа 3 М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 6 12
2 Расинг Клуб Расинг Клуб 6 9
3 Боливар Боливар 6 6
4 Депортиво Кали Депортиво Кали 6 3
Группа 4 М О
1 Атлетико Насьонал Атлетико Насьонал 6 16
2 Уракан Уракан 6 8
3 Пеньяроль Пеньяроль 6 5
4 Спортинг Кристаль Спортинг Кристаль 6 4
Группа 5 М О
1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 6 13
2 Индепендьенте Индепендьенте 6 11
3 Коло Коло Коло Коло 6 9
4 Мелгар Мелгар 6 0
Группа 6 М О
1 Толука Толука 6 13
2 Гремио Гремио 6 11
3 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 6 4
4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 6 4
Группа 7 М О
1 Пумас УНАМ Пумас УНАМ 6 15
2 Депортиво Тачира Депортиво Тачира 6 9
3 Олимпия Олимпия 6 7
4 Эмелек Эмелек 6 4
Группа 8 М О
1 Коринтианс Коринтианс 6 13
2 Серро Портеньо Серро Портеньо 6 10
3 Санта-Фе Санта-Фе 6 8
4 Кобресаль Кобресаль 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов