Определились первые четвертьфинальные пары Кубка Либертадорес

В ночь с 2 на 3 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Бразильский "Палмейрас" не дал пройти в четвертьфинал клубу "Дельфин" из Эквадора. Разгрому 5:0 (8:1 по сумме двух встреч) поспособствовали Патрик де Паула Карейро, Данилу, Виллиан и Габриэль Верон (дважды).

Уругвайский "Насьональ" только в серии послематчевых пенальти победил "Индепендьенте" из Эквадора. Как и первый матч, игра в основное время завершилась 0:0. Но крепче нервы оказались у чемпиона Уругвая 4:2

"Вильстерманн" из Боливии ничего не смог предложить "Либертад Асунсьон". Клуб из столицы Парагвая одержал победу на выезде со счетом 0:2 (1:5 по сумме двух матчей). Дублем отметился Оскар Кардосо.

Таким образом, победители добавились к "Ривер Плейту", который днем ранее победил в противостоянии с "Атлетико Паранаэнсе".

Четвертьфинальные пары:

"Насьональ" - "Ривер Плейт"

"Палмейрас" - "Либертад Асунсьон"

Первые матчи пройдут 9 декабря, ответные поединки 16 декабря.

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