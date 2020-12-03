Определились первые четвертьфинальные пары Кубка Либертадорес
В ночь с 2 на 3 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Бразильский "Палмейрас" не дал пройти в четвертьфинал клубу "Дельфин" из Эквадора. Разгрому 5:0 (8:1 по сумме двух встреч) поспособствовали Патрик де Паула Карейро, Данилу, Виллиан и Габриэль Верон (дважды).
Уругвайский "Насьональ" только в серии послематчевых пенальти победил "Индепендьенте" из Эквадора. Как и первый матч, игра в основное время завершилась 0:0. Но крепче нервы оказались у чемпиона Уругвая 4:2
"Вильстерманн" из Боливии ничего не смог предложить "Либертад Асунсьон". Клуб из столицы Парагвая одержал победу на выезде со счетом 0:2 (1:5 по сумме двух матчей). Дублем отметился Оскар Кардосо.
Таким образом, победители добавились к "Ривер Плейту", который днем ранее победил в противостоянии с "Атлетико Паранаэнсе".
Четвертьфинальные пары:
"Насьональ" - "Ривер Плейт"
"Палмейрас" - "Либертад Асунсьон"
Первые матчи пройдут 9 декабря, ответные поединки 16 декабря.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Ривер Плейт
|6
|11
|2
|Сан-Паулу
|6
|9
|3
|Зе Стронгест
|6
|8
|4
|Трухильянос ФК
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Росарио Сентраль
|6
|11
|2
|Насьонал Монтевидео
|6
|9
|3
|Палмейрас
|6
|8
|4
|Ривер Плейт Монтевидео
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|6
|12
|2
|Расинг Клуб
|6
|9
|3
|Боливар
|6
|6
|4
|Депортиво Кали
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|6
|16
|2
|Уракан
|6
|8
|3
|Пеньяроль
|6
|5
|4
|Спортинг Кристаль
|6
|4
|Группа 5
|М
|О
|1
|Атлетико Минейро
|6
|13
|2
|Индепендьенте
|6
|11
|3
|Коло Коло
|6
|9
|4
|Мелгар
|6
|0
|Группа 6
|М
|О
|1
|Толука
|6
|13
|2
|Гремио
|6
|11
|3
|Сан Лоренцо
|6
|4
|4
|ЛДУ Кито
|6
|4
|Группа 7
|М
|О
|1
|Пумас УНАМ
|6
|15
|2
|Депортиво Тачира
|6
|9
|3
|Олимпия
|6
|7
|4
|Эмелек
|6
|4
|Группа 8
|М
|О
|1
|Коринтианс
|6
|13
|2
|Серро Портеньо
|6
|10
|3
|Санта-Фе
|6
|8
|4
|Кобресаль
|6
|3