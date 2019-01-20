Определились первые три четвертьфиналиста Кубка Азии
Состоялись первые три матча 1/8 финала Кубка Азии, по итогам которых путевку в следующий раунд добыли Вьетнам, Китай и Иран.
Иордания - Вьетнам 1:1, по пенальти - 2:4
Голы: Абдуррахман, 39 - 1:0, Нгуен Конг Фыонг, 51 - 1:1
Иордания: Шафи, Аль-Аджалин, Хаттаб, Бани-Ясин, Мурджан (Файсал, 71), Зеяд, Аль-Бахит (Хаддад, 98), Абдуррахман, Бани-Аттия, Аль-Равашде (Самир, 105), Аль-Тамари (Эрсан, 98).
Вьетнам: Данг Ван Лам, Буй Тьен Зунг, Куэ Нгок Хай, Доан Ван Хау, До Зюи Мань, До Хунг Зунг, Нгуен Хюи Хунг (Нгуен Ван Тоан, 96), Нгуен Чонг Хоанг (Чан Минь Выонг, 117), Фан Ван Дык (Лыонг Сюан Чыонг, 105), Нгуен Куанг Хай, Нгуен Конг Фыонг (Нгуен Тьен Линь, 77).
Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
Предупреждение: Бани-Аттия (57).
Таиланд - Китай 1:2
Голы: Джайдед, 31 - 1:0, Сяо Чжи, 67 - 1:1, Гао Линь (пен), 71 - 1:2
Таиланд: Тедсунгнен, Кердкээв, Чунуонси, Бунматхан, Хемвибун, Сонгкрасин, Пуангчан, Кесарат (Анан, 81), Джайдед (Пхомбуппха, 63), Дангда, До.
Китай: Янь Цзюньлин, У Си (Чжао Сюйжи, 82), Чжан Линьпэн, Ши Кэ, Чжэн Чжи, У Лэй, Хао Цзюньминь, Лю Ян (Цзинь Цзиндао, 64), Фэн Сяотин, Юй Дабао (Сяо Чжи, 64), Гао Линь.
Предупреждения: Пуангчан (8), Чжан Линьпэн (34), У Си (35), Кесарат (43), Джайдед (45), Ши Кэ (61), Цзинь Цзиндао (88).
Иран - Оман 2:0
Голы: Джаханбахш, 32 - 1:0, Дежага (пен), 41 - 2:0
Иран: Бейранванд, Пуралиганджи, Мохаммади, Резаян, Хоссейни, Эбрахими, Дежага (Годдос, 78), Амири, Джаханбахш (Чешми, 69), Азмун (Шоджаеи, 88), Тареми.
Оман: Аль-Рушайди, Аль-Мусалами, Аль-Брайки, Аль-Мухайни, Аль-Яхьяи (Аль-Хаджри, 46), Аль-Бусайди, Аль-Саади, Аль-Махайджри (Аль-Халди, 81), Аль-Мухайни, Аль-Гассани (Аль-Гассани, 88), Аль-Яхмади.
Предупреждения: Хоссейни (2), Аль-Мусалами (59), Амири (65).
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0