Определились полуфиналисты Евро-2020

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Определились полуфиналисты Евро-2020

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

После завершения четвертьфинальной стадии определились полуфиналисты Евро-2020.

В 1/2 финала сыграют:

6 июля

Италия - Испания

7 июля

Англия - Дания

В 1/4 финала Италия победила Бельгию (2:1), Испания прошла Швейцарию (1:1, по пенальти - 3:1), Дания обыграла Чехию (2:1), Англия разгромила Украину (4:0).

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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
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4 Австрия Австрия 3 1
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