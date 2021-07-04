Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

После завершения четвертьфинальной стадии определились полуфиналисты Евро-2020.

В 1/2 финала сыграют:

6 июля

Италия - Испания

7 июля

Англия - Дания

В 1/4 финала Италия победила Бельгию (2:1), Испания прошла Швейцарию (1:1, по пенальти - 3:1), Дания обыграла Чехию (2:1), Англия разгромила Украину (4:0).

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