Определились полуфиналисты Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
После завершения стадии 1/4 финала определились полуфиналисты чемпионата Европы по футзалу.
Ими стали: Португалия, победившая Финляндию (3:2), Украина, обыгравшая Казахстан (5:3), Россия, переигравшая Грузию (3:1) и Испания, разгромившая Словакию (5:1).
Пары полуфиналов составили:
Украина - Россия
Португалия - Испания
Оба матча состоятся 4 февраля.
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