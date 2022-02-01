Определились полуфиналисты Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

После завершения стадии 1/4 финала определились полуфиналисты чемпионата Европы по футзалу.

Ими стали: Португалия, победившая Финляндию (3:2), Украина, обыгравшая Казахстан (5:3), Россия, переигравшая Грузию (3:1) и Испания, разгромившая Словакию (5:1).

Пары полуфиналов составили:

Украина - Россия

Португалия - Испания

Оба матча состоятся 4 февраля.

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