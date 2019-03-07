Определились полуфиналисты Кубка России

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Определились полуфиналисты Кубка России

Стали известны полуфинальные пары Кубка России.

"Ростов" - "Локомотив"

"Арсенал" - "Урал"

Первые матчи состоятся 20 марта, ответные встречи пройдут 3 марта.

Не пропустите: "Урал" выбил "Спартак" из Кубка России. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 37
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 18 29
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 29
6 Рубин Рубин 18 28
7 Ростов Ростов 18 25
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 23
9 Ахмат Ахмат 18 23
10 Динамо Москва Динамо Москва 18 23
11 Урал Урал 18 22
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 17 18
14 Анжи Анжи 18 18
15 Уфа Уфа 18 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 18 11
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