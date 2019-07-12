Определились полуфинальные пары Кубка Африки

В Кубке африканских наций стали известны пары полуфиналистов.

Так, путевку в финал между собой разыграют Сенегал и Тунис, Алжир и Нигерия.

Полуфинальные матчи состоятся 14 июля. Напомним, что финал пройдет 19 июля в Египте.

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