Определились полуфинальные пары Кубка Англии

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Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Фото: сайт Кубка Англии/Автор неизвестен

После завершения стадии 1/4 финала стали известны полуфинальные пары Кубка Англии.

"Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем", а "Челси" встретится с "Кристал Пэлас".

16 апреля

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль"

17 апреля 

"Челси" - "Кристал Пэлас"

Финал состоится 14 мая.

Не пропустите: "Ливерпуль" победил "Ноттингем Форест" в Кубке Англии.
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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