Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги.

Как сообщает ВВС, в первой паре встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а в другой - "Лестер" и "Астон Вилла".

Первые игры состоятся на неделе, которая начнется 6 января, ответные - на той неделе, что стартует 27 января.

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