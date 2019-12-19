Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

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Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги.

Как сообщает ВВС, в первой паре встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а в другой - "Лестер" и "Астон Вилла".

Первые игры состоятся на неделе, которая начнется 6 января, ответные - на той неделе, что стартует 27 января.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 17 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 35
4 Челси Челси 17 29
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 17 24
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 23
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 17 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 17 22
12 Бернли Бернли 17 21
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14 Борнмут Борнмут 17 19
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16 Эвертон Эвертон 17 18
17 Астон Вилла Астон Вилла 17 15
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