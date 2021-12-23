Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Теги арсенал лондонливерпульчелситоттенхэм

Определились полуфинальные пары Кубка английской лиги

Стали известны результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Английской Лиги.

"Арсенал" - "Ливерпуль"

"Челси" - "Тоттенхэм"

Первые полуфинальные матчи турнира состоятся 3 января, а ответные – 10 января.

Не пропустите: "Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Лестер" в Кубке лиги. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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