Определились полуфинальные пары Кубка Франции

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Определились полуфинальные пары Кубка Франции

Стало известно, какие команды разыграют путёвки в финал Кубка Франции сезона 2021/22.

Полуфинальные матчи турнира запланированы на март.

"Версаль" - "Ницца"

"Нант" - "Монако"

Не пропустите: ПСЖ представил новую форму. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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