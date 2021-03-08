Определились полуфинальные пары Кубка Германии

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Определились полуфинальные пары Кубка Германии

Пресс-служба Кубка Германии опубликовала в твиттере результаты жеребьёвки 1/2 финала турнира.

"Ян" (Регенсбург) / "Вердер" (Бремен) – "РБ Лейпциг"

"Боруссия" (Дортмунд) – "Хольштайн" (Киль)

Полуфинальные матчи Кубка Германии запланированы на 1 и 2 мая.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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