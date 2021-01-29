Определились полуфинальные пары Кубка Италии

Теги интер миланювентуснаполиаталанта

Определились полуфинальные пары Кубка Италии

Стало известно, кто с кем сыграет в матчах 1/2 финала Кубка Италии.

"Интер" - "Ювентус" (2 и 9 февраля)

"Наполи" - "Аталанта" (3 и 10 февраля)

Напомним, что действующим победителем турнира является "Наполи".

Финал текущего розыгрыша Кубка состоится 19 мая на "Сан-Сиро" в Милане.

Не пропустите: "Аталанта" опубликовала командное фото с Миранчуком после выхода в полуфинал Кубка Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"

Официально: Кокорин не сыграет с "Торино"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов