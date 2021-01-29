Определились полуфинальные пары Кубка Италии

Стало известно, кто с кем сыграет в матчах 1/2 финала Кубка Италии.

"Интер" - "Ювентус" (2 и 9 февраля)

"Наполи" - "Аталанта" (3 и 10 февраля)

Напомним, что действующим победителем турнира является "Наполи".

Финал текущего розыгрыша Кубка состоится 19 мая на "Сан-Сиро" в Милане.

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