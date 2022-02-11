Определились полуфинальные пары Кубка Италии

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Определились полуфинальные пары Кубка Италии

Стало известно, кто с кем сыграет в матчах 1/2 финала Кубка Италии.

"Милан" – "Интер"

"Фиорентина" – "Ювентус"

Напомним, что действующим победителем турнира является "Ювентус".

Финал текущего розыгрыша Кубка состоится 11 мая на "Стадио Олимпико" в Риме.

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