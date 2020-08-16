Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов

Стали известны полуфинальные пары Лиги Чемпионов.

В первом полуфинале встретятся ПСЖ и "РБ Лейпциг". Матч состоится 18 августа. В прошлой стадии парижане прошли "Аталанту", а "быки" - "Атлетико".

Вторую путевку в финал 19 августа разыграют "Лион" и "Бавария". "Лион" выбил "Манчестер Сити", а "Бавария" со счетом 8:2 разгромила "Барселону".

Напомним, что финал Лиги Чемпионов запланирован на 23 августа.

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