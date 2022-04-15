Определились полуфинальные пары Лиги Европы

После завершения стадии 1/4 финала определились все полуфиналисты Лиги Европы.

Ими стали: "РБ Лейпциг", победивший "Аталанту" (1:1, 2:0), "Айнтрахт", сенсационно переигравший "Барселону" (1:1, 3:2), "Вест Хэм", разгромивший "Лион" (1:1, 3:0), а также "Рейнджерс", оказавшийся сильнее "Браги" (0:1, 3:1).

В полуфиналах сыграют:

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Вест Хэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия)

Первые матчи состоятся 28 апреля, ответные - 5 мая.

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