Определились полуфинальные пары Олимпиады-2020

Теги бразилияяпонияиспаниямексика

Определились полуфинальные пары Олимпиады-2020

Стали известны полуфинальные пары футбольного турнира Олимпиады-2020.

Мексика - Бразилия

Япония - Испания.

Матчи 1/2 финала пройдут 3 августа. Финал состоится 7 августа, матч за 3-е место - 6 августа.

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