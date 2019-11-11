Определились полуфинальные пары Суперкубка Испании

Состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Суперкубка Испании сезона 2019/20.

Так, путёвка в финал турнира будет разыгрываться в парах "Валенсия" - "Реал" и "Барселона" - "Атлетико".

Матчи пройдут 8 и 9 января. Решающий поединок запланирован на 12 января.

Суперкубок Испании на протяжении ближайших трёх лет будет проходить в Саудовской Аравии. Азиатская страна заплатит за это право 120 миллионов евро.

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