Определились полуфинальные пары Суперкубка Испании
Состоялась жеребьёвка полуфинальной стадии Суперкубка Испании сезона 2019/20.
Так, путёвка в финал турнира будет разыгрываться в парах "Валенсия" - "Реал" и "Барселона" - "Атлетико".
Матчи пройдут 8 и 9 января. Решающий поединок запланирован на 12 января.
Суперкубок Испании на протяжении ближайших трёх лет будет проходить в Саудовской Аравии. Азиатская страна заплатит за это право 120 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6