Определились полуфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ-2019
Завершились четвертьфинальные матчи Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.
По итогам этой стадии борьбу в турнире продолжили сборные Гаити, Мексики, США и Ямайки.
В 1/2 финала сформированы следующие пары.
Гаити - Мексика
США - Ямайка
Финал Золотого кубка КОНКАКАФ состоится 8 июля на стадионе "Солджер Филд" в Чикаго.
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