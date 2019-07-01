Определились полуфинальные пары Золотого кубка КОНКАКАФ-2019

Завершились четвертьфинальные матчи Золотого кубка КОНКАКАФ-2019.

По итогам этой стадии борьбу в турнире продолжили сборные Гаити, Мексики, США и Ямайки.

В 1/2 финала сформированы следующие пары.

Гаити - Мексика

США - Ямайка

Финал Золотого кубка КОНКАКАФ состоится 8 июля на стадионе "Солджер Филд" в Чикаго.

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