Определились последние четвертьфиналисты Кубка Азии

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Определились последние четвертьфиналисты Кубка Азии

Состоялись два последних матча 1/8 финала Кубка Азии, по итогам которых в следующий раунд пробились Южная Корея и Катар.

Южная Корея - Бахрейн 2:1

Голы: Хван Хи Чхан, 43 - 1:0, Аль-Ромайхи, 77 - 1:1, Ким Чжин Су, 105 - 2:1

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мин Чжэ, Хон Чхоль (Ким Чжин Су, 96), Ли Ен, Ким Ен Гвон, Хван Ин Бом (Ли Сын У, 89), Чжон У Ен, Ли Чхон Ен (Чжу Се Чжон, 68), Сон Хын Мин, Хван Ый Чжо, Хван Хи Чхан (Чжи Дон Вон, 80).

Бахрейн: Шуббар (Фардан, 102), Реда (Юсуф, 109), Аль-Хайям, Аль-Шамсан, Саид, Марун (Аль-Хумайдан, 71), Рашед, Аль-Сафи, Али Мадан (Аль-Хусайни, 57), Аль-Ромайхи, Аль-Асуад.

Предупреждения: Али Мадан (25), Реда (95).   


Катар - Ирак 1:0

Гол: Аль-Рави, 62 - 1:0

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хассан, Педру Мигел, Хухи, Сальман, Мадибо, Хатем, Афиф, Халид (Будиаф, 90), Али.

Ирак: Хассан, Аднан, Файез, Ибрагим, Али (Сулака, 71), Кадим, Тарик (Хосни, 36; Дауд, 66), Хади, Расан, Али, Али.

Предупреждения: Мадибо (11), Али (24), Ибрагим (39), Кадим (73), Хассан (84), Хади (86), Аль-Рави (90).

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Group B М О
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3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Северная Корея (КНДР) Северная Корея (КНДР) 3 0
Group C М О
1 Иран Иран 3 9
2 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) 3 6
3 Бахрейн Бахрейн 3 3
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