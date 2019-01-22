Определились последние четвертьфиналисты Кубка Азии
Состоялись два последних матча 1/8 финала Кубка Азии, по итогам которых в следующий раунд пробились Южная Корея и Катар.
Южная Корея - Бахрейн 2:1
Голы: Хван Хи Чхан, 43 - 1:0, Аль-Ромайхи, 77 - 1:1, Ким Чжин Су, 105 - 2:1
Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мин Чжэ, Хон Чхоль (Ким Чжин Су, 96), Ли Ен, Ким Ен Гвон, Хван Ин Бом (Ли Сын У, 89), Чжон У Ен, Ли Чхон Ен (Чжу Се Чжон, 68), Сон Хын Мин, Хван Ый Чжо, Хван Хи Чхан (Чжи Дон Вон, 80).
Бахрейн: Шуббар (Фардан, 102), Реда (Юсуф, 109), Аль-Хайям, Аль-Шамсан, Саид, Марун (Аль-Хумайдан, 71), Рашед, Аль-Сафи, Али Мадан (Аль-Хусайни, 57), Аль-Ромайхи, Аль-Асуад.
Предупреждения: Али Мадан (25), Реда (95).
Катар - Ирак 1:0
Гол: Аль-Рави, 62 - 1:0
Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Хассан, Педру Мигел, Хухи, Сальман, Мадибо, Хатем, Афиф, Халид (Будиаф, 90), Али.
Ирак: Хассан, Аднан, Файез, Ибрагим, Али (Сулака, 71), Кадим, Тарик (Хосни, 36; Дауд, 66), Хади, Расан, Али, Али.
Предупреждения: Мадибо (11), Али (24), Ибрагим (39), Кадим (73), Хассан (84), Хади (86), Аль-Рави (90).
Читайе также: Определились первые три четвертьфиналиста Кубка Азии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Group A
|М
|О
|1
|Южная Корея
|3
|9
|2
|Австралия
|3
|6
|3
|Оман
|3
|3
|4
|Кувейт
|3
|0
|Group B
|М
|О
|1
|Китай (КНР)
|3
|9
|2
|Узбекистан
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Северная Корея (КНДР)
|3
|0
|Group C
|М
|О
|1
|Иран
|3
|9
|2
|Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
|3
|6
|3
|Бахрейн
|3
|3
|4
|Катар
|3
|0
|Group D
|М
|О
|1
|Япония
|3
|9
|2
|Ирак
|3
|6
|3
|Иордан
|3
|3
|4
|Палестина
|3
|0