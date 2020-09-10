Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

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Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

Стало известно, с кем "Ростов" может встретиться в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Так, ростовский клуб встретится с победителем пары "Маккаби Хайфа" - "Кайрат".

Поединок "Ростова" в 3-м раунде квалификации должен пройти 24 сентября.

Напомним, что через квалификацию Лига Европы также проходит московское "Динамо".

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