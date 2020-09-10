Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы
Стало известно, с кем "Ростов" может встретиться в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Так, ростовский клуб встретится с победителем пары "Маккаби Хайфа" - "Кайрат".
Поединок "Ростова" в 3-м раунде квалификации должен пройти 24 сентября.
Напомним, что через квалификацию Лига Европы также проходит московское "Динамо".
Читайте также: "Ростов" объявил о трансфере белорусского защитника. | http://soccernews.ru
главное
-
АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"
-
Стало известно, при каких условиях ЦСКА мог отпустить Влашича в "Зенит"
-
Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков
-
Кокорин до перехода в "Спартак" мог оказаться в "Фиорентине"
-
"Реал" принял окончательное решение избавиться от Бэйла
Лента новостей
-
Два новичка "Челси" не помогут клубу в первом туре АПЛ
-
Трансферная цель "Спартака" и ЦСКА продлил контракт с клубом
-
Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы
-
"Милан" подтвердил аренду Тонали
-
1
Гризманн рассказал о своих отношениях с Месси
-
Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"
-
Роналду отреагировал на преодоление отметки в 100 голов за сборную Португалии
-
АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"
-
Месси пропустил вечернюю тренировку "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Санчо требуемую сумму
-
Наингголан не покинет "Интер"
-
Ареоля перебрался в "Фулхэм"
-
Джанлука Ди Марцио: Тонали перешел в "Милан"
-
Стало известно, при каких условиях ЦСКА мог отпустить Влашича в "Зенит"
-
"Реал" нашел альтернативу Мбаппе
-
Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков
-
Жуниньо советует "Лиону" подписать Пакету
-
1
Мората не собирается покидать "Атлетико"
-
Хавбек "Спартака" перейдет в "Уфу" или "Химки"
-
Озил потроллил "Тоттенхэм"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22